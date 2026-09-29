ನಟಿ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಮಧೇಯ ದಾನಿಯ ಮೂಲಕ ಐವಿಎಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಈಗ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಫಹಾದ್ ಝಿರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಭಾಷಣ ಬೀಗುತ್ತಾ ಹೆಸರು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಾಕೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿರೋಧಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಮೌಲಾನಾ ಸಜ್ಜದ್ ನೊಮಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಾತ್ಯಾತೀತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವಳು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವಳು ಎಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ವರಾ, ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಗ್ನ ಆಗಿದ್ದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಎ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ವರಾ ಅವರು, ನನ್ನ ಬಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ... ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂತಿಪ್ಪ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದೀಗ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಫಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ "ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ 2" ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ
ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅನಾಮಧೇಯ ದಾನಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಸ್ವರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ನಾನು ಐವಿಎಫ್ಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಹ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದೆ. 'ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಬಡ ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾದ ಜನರು. ಅವರು, 'ಸರಿ' ಎಂದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ
ಫಹಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ವರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಅನಾಮಧೇಯ ದಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ವರಾ ಹೇಳಿದರು.