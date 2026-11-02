ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವಾಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 14 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: 80-90ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್,ದಂತಕಥೆ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವಾಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಇದೀಗ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನಿತಾ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ. ವರಾಳೆ ಅವರ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು "ಐಷಾರಾಮಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ" ಎಂದು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
10 ವರ್ಷ ಲಿವ್-ಇನ್
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿಯು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಾಗಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಅನಿತಾ ಅವರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರು ಹೂಡಿದ್ದ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಮುಂಬೈನ ದಿನೋಶಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 2017 ರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. 2012ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಿವಾದ, ಇದೀಗ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದೆ.
ಬಂಗಲೆ ತೊರೆದ ನಂತರ ವಿವಾದದ ಪ್ರಾರಂಭ
ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2012 ರಲ್ಲಿ 69 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ, ಮಗಳು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಂದ್ರಾ ಬಂಗಲೆ "ಆಶೀರ್ವಾದ್" ನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತರುವಾಯ, 2013 ರಲ್ಲಿ, ಅನಿತಾ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ 3-BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೇಶೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆ (DVA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. 2015 ರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದೂರನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ದೂರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅನಿತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ವಿವಾಹದಂತಹ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಗೃಹ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಅನಿತಾ ಎಂದಿಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸದ ಕಾರಣ, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದುತರುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
ಯಾರೀ ಅನಿತಾ
ಅನಿತಾ ಅವರು "ಶಾಲಿಮಾರ್" ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ 60 ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿತಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, 1978 ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಅವರ "ಶಾಲಿಮಾರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ನಟನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು "ಸಾಜಿಶ್" ಮತ್ತು "ದಾಸಿ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್" ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ "ದಿ ಎಂಡಿಯರಿಂಗ್ಲಿ ವಿಕೆಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ" ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.