ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆತ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಮದ್ವೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ, ತನಗೆ ಮದ್ವೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರವೆಸಗಿದರು ಎಂದು ದೂರುವಂತಿಲ್ಲ
ನವದೆಹಲಿ: ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರಿದ್ದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವ ವಿವಾಹದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅರ್ಹಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳು ಸುಳ್ಳು ವಿವಾಹ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರವೆಸಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು
ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಹಳಸಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ, ಆರೋಪಿಯು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಿಪಶು ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಐಆರ್ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು 1955 ರ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರ ಉಪ ಷರತ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಜೀವಂತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂದು ಕಾನೂನು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಿಜವಾದ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
