ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 63 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಲೇಖಕಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸೀಮಾ ಆನಂದ್. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ನ*ಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿವೆ. ಈಗ ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಹಸ್ತ*ಮೈ*ಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ನ*ಗ್ನತೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
'ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ' : ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಬಣ್ಣನೆ
ಹೌದು. ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಅವರ ಕೆಲವು AI ಆಧಾರಿತ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಜನರು ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹಸ್ತ*ಮೈ*ಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 63 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ನ*ಗ್ನತೆ ಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರು 'ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ಕೆಲವರು "ಈ ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಸೀಮಾ ಆನಂದ್
ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಈ ಇಡೀ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು "ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಅವಳು ಏನೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅವಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕೆಲವರು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ದೇಶದ ಯುವಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನ*ಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಹಸ್ತ*ಮೈ*ಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನಗ್ನತೆ ಬೇಕೇ? ನನಗೆ 63 ವರ್ಷ." ಎಂದು ಸಹ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.