ಹುಡುಗರಿಗೂ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಿವೆಯೇ?, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
Trending viral video: ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಗಿಗೋಲೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಸಂಘಟಿತ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಜನರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪುರುಷರಿಗೂ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಜನರು ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ
ಹೌದು. ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಗುಪ್ತ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹುಡುಗರಿಗೂ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಿವೆಯೇ?
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಬ್ಬರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ "ಕೋಠಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ"ಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಗಿಗೋಲೊ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಗಿಗೋಲೊ ಎಂದರೆ ಹಣ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಿಗೋಲೊಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹುಡುಗರೂ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಘಾಜಿಪುರ ಚರಂಡಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಬ್ಬರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಪಿಂಪ್(Pimp)ಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಪಿಂಪ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ.
ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಬ್ಬರ್ ಯಾರು?
ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಬ್ಬರ್ ದೆಹಲಿಯ ಜಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಇವರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ "ಕಾಟ್-ಕಥಾ"ದ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
