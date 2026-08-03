ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲೇ ₹20,500 ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಸಿನ ಡೇಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ!
ನವದೆಹಲಿ: ಮೊದಲ ಡೇಟ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ನೆನಪು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ ಅದು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ಅನುಭವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹20,500 ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾಫಿ ಡೇಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ... ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆರ್ಡರ್!
ಯುವಕನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿ ಅದೇ ದಿನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಳು. ಆತ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಯುವತಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಬ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಷಾಂಪೇನ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಹುಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಲ್ ₹20,500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಯುವತಿಯ ನಡೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..!
ಯುವಕನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೇ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ ಎಂಬುದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಅನುಭವವೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತರು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಮೊದಲ ಭೇಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ..!
ಆನ್ಲೈನ್ ಪರಿಚಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.