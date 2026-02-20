ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಶಾನಿ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇರ್ಪಡೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
Rahul Chahar's Caste: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ (26) ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು, ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಶಾನಿ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ (2022 ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ) ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಇರುವಾಗ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಇದನ್ನು "ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಜಾತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಧರ್ಮ: ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಜಾತಿ
- ಜಾತಿ: ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಹಿಂದೂ ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
- ಉಪನಾಮ/ಕುಲ: ಚಾಹರ್ ಜಾಟ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕುಲವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: 1999 ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಭರತ್ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ). ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಆಗ್ರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಭರತ್ಪುರದಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು?
- ತಂದೆ: ದೇಶರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಹರ್
- ತಾಯಿ: ಉಷಾ ಚಹರ್
- ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ: ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ (ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗದ ಬೌಲರ್, CSK ಆಟಗಾರ)
- ಸಹೋದರಿ: ಮಾಲ್ತಿ ಚಾಹರ್ (ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ)
- ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ: ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚಹಾರ್ (ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್)
ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವು. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ "ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್" ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತ-ಯೋಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಹರ್ ಕುಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ರಜಪೂತ-ಜಾಟ್ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಯಾರೀಕೆ ಇಶಾನಿ ಜೋಹರ್? ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
- ವೃತ್ತಿ: ಇಶಾನಿ ಜೋಹರ್ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್.
- ಜನನ : 1999 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ.
- ಶಿಕ್ಷಣ : ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್: ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನಿ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 2022 ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು (ಜಾತಿ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳಂತಹ) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು "ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ" ಮತ್ತು "ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ" ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಇವರ ನಡುವಿನ ಮದುವೆ ಒಮ್ಮತದದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆಯೇ?
ರಾಹುಲ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 6 ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು 1 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು (ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರಂತೆ) ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು "ಹೊಸ ಆರಂಭ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.