ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಹುಡುಗಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊನಲಿಸಾ ಮದುವೆಯಾದ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾರು ಆತ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಆತನ ಊರು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ...
ಕುಂಭಮೇಳದ ಬೆಡಗಿಯನ್ನು ಪಟಾಯಿಸಿದ ಈ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾರು?
ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯದ್ಲಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧಧ ನಡುವೆಯೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲೀಸಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ವಿಚಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೊನಾಲೀಸಾ ಕೇರಳದ ಅರುಮನೂರ್ನ ನಯನಾರ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ(ಮಾರ್ಚ್ 11 2025) ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊನಲಿಸಾ ಮದುವೆಯಾದ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾರು ಆತ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಆತನ ಊರು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ...
ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಘ್ಪತ್ ನಿವಾಸಿ
ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಘ್ಪತ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನೋರ್ವ ನಟ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಲೆಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ತಾವಿಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ನಾಗಮ್ಮದ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಿ ಬಿನು ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಾವು ತಾವು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ತಾನು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಜತೆಯೇ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಾನು ಈಗ ಮೇಜರ್(ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಯಸ್ಕಳು) ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಅಯ್ಕೆಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ. ತಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಾನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಈ ಮದುವೆಗೆ ವಿ ಸಿವನ್ಕುಟ್ಟಿ, ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ಹಾಗೂ ಎಎ ರಹೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳದ ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಹೀಮ್, ಈ ವಿವಾಹವು ಕೇರಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂವಿಧಾನವು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ದಂಪತಿಗಳ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2025 ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮೊದಲು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಈಕೆಯ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಈಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಜನ ನೀಡಿದ ಪ್ರಚಾರವೇ ಈಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.