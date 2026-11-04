ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಧಿ ರಾಥೋಡ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅದ್ಧೂರಿ ಮಂಟಪ ಬೇಡ, 10 ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳ ನಡುವೆ ಮದುವೆ! ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿದೆ ಸುಂದರ ಕಾರಣ
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಅಲಂಕಾರ, ಸುಂದರ ಮಂಟಪ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
10 ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳ ನಡುವೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ!
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಧಿ ರಾಥೋಡ್ (Nidhi Rathod) ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆ, ವಧು-ವರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾದ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಧಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ!
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾದ ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 10 ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂದು ನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಊಟ ಮತ್ತು ಆರತಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲಿ?
ದಂಪತಿಗೆ ಇಡೀ ಮದುವೆಯನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಸಮೀಪದ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಡೆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದುಬಾರಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.