Relationship Tips: ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು? ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಗನ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಕೇಳಿ
ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ IASನ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ
ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೂ ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು?
ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ “ನೀವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಅತ್ತಿದ್ದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕು?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹುಡುಗ ಅಳುತ್ತಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅಳುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ
ಆ ಹುಡುಗ ಅಳುವುದನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅದುಮಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಳುವುದನ್ನು ಮಾನವ ಸಹಜ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಆತ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಇದು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಳಬಲ್ಲನೇ?
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ದುಃಖ, ಭಯ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಎಷ್ಟಿದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲಭ್ಯತೆ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಅಳುವಾಗ ಆತ ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲರೆಂದು ಕರೆದರೆ, ಆತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಖ್ಯ
ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.