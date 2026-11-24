ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ನಟಿ ಈಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವ ಅವರು, ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ತಾರಾ ಜೋಡಿ ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ನಟಿ ಈಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಶಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಡಿಜೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ ಹಾಡನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು, "ನನ್ನ ಡಿಜೆ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಾನೇ. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸದಂತೆ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ನಟ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಶಾ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ತರುವಾಯ, ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದವು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಡಿಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಬೇವಾಫಾಯಿ" ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು. ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಡು." ಇದರ ನಂತರ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಈಶಾ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಜತ್ ದಲಾಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು
ವಿವಾದದ ನಡುವೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಪರ್ಸನ್ಯಾಲಿಟಿ ರಜತ್ ದಲಾಲ್, ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಈಶಾ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ರಜತ್ ಈಶಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆಪಾದಿತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವಿನಾಶ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇಶಾ ಅವರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ದೂರವಿರಲು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಜತ್ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಬೇವಫಾ ನಿಕ್ಲಿ ಹೈ ತು" ಹಾಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು, ಇದು ಅವಿನಾಶ್ಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಶಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಇಶಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಿ ನಂತರ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 18" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಶಾ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ನಿಕಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಾದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಶಾ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.