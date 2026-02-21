Neena Gupta intimacy statement: ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ ನುಡಿ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತನದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದ ವಿಷಯವಾದ 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ'ದ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ (Neena Gupta) ತಮ್ಮ ನೇರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 'ಟ್ಯಾಬೂ' (ನಿಷೇಧಿತ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನೀನಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆದರೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಂಕರ್ ಅವರು "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಪಾಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಟಿಯ ಉತ್ತರ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ" ಎಂದರು. ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೇಳೆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಮಗ್ಗುಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶುಭಂಕರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ನೀನಾ, ತಮಾಷೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ "ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು. ತಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ವಯಸ್ಸಾದವರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ"
ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಈ ಅಂಶವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆಸೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಯಾದವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳು ದಬಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗಿನ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. "ವಯಸ್ಸಾದವರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ" ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನೀನಾ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕುಟುಂಬ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನಾ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. 60, 70 ಅಥವಾ 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್, ದೈಹಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ (Psychology) ಏನು?
ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ..
ಬಯಕೆ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು: ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಾರುಣ್ಯದ ಭಾವನೆಗಾಗಿ: ದೈಹಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯುವಕನಂತೆ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮೀಯತೆಗಾಗಿ: ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.