ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ; ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
Honey Singh viral video: ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಹಾಡುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುವಂತೆಯೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೇರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಗುರಿಯಾದ ರ್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ
ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರ್ಯಾಪರ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುವಂತೆಯೇ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್
ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಬಾದ್ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೂಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, "ದೆಹಲಿಯ ಚಳಿ, ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆಹಲಿಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ ಹನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇನ್ನೇನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಂದ Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. "ಚುಸ್ ಮೇರಾ ಎಲ್***" ಎಂಬ ಮೊದಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಟ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೇನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ
ಮತ್ತೊರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ದೆಹಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 18+ ವಯಸ್ಸಿನವರೇ, ಇದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ "ಇದು ಅಶ್ಲೀಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ನಂತೆ ಹಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅವರ ಇತರ ರ್ಯಾಪ್ಗಳಂತೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
