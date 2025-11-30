Underage Parenting News: ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ತುಂಬದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಇದು ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚುತನದ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಳಂಕವನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ತುಂಬದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಇದು ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹುಡುಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ವನಪರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ
ವನಪರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ಹುಡುಗಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಬಾಲಕಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಪಂಚಾಯತ್ ಕರೆದಾಗ ಹುಡುಗನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಇದು ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬೇರೆಯದೇ ಘಟನೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಕಥೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು.