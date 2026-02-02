Daughter-in-law illicit relationship with father-in-law friend ಸೊಸೆ ಮಾವನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರ ರಾಸಲೀಲೆ ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ
ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋನೌಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಸೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಾವನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾವ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕ, ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಮಾವನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯುವಕ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯುವಕ, ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯುವಕನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸೊಸೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಮೇಲೆಯೇ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮಾನಹಾನಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.