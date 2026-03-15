'ಕುಂದವೈ' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್? ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಮಗಳ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ಮಿಂಚಿಂಗ್! ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್!
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್, ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ (R Parthiban) ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳಿಂದಾಗಿ! ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ 'ಕುಂದವೈ' ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ?
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರ್. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಚಿತ್ರದ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ 'ಕುಂದವೈ' ಪಾತ್ರದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಡುವ ಮಾತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ... ಅದು ಕೇವಲ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ," ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಟೀಮ್!
ಆದರೆ, ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಜೊತೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಕಣ್ಣತ್ತಿಲ್ ಮುತ್ತಮಿಟ್ಟಾಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳು:
ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿವೆ. "ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೀರ್ತನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಡುವಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಮರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ತ್ರಿಶಾ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' (Thug Life) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.