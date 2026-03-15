ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ, ತಾಯಿಯಾಗುವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
Iran women status: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನುಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ .. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗಿದೆ?.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ (Fertility Rate) ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಿತ್ರಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?
ಇರಾನಿನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗಿಯರು 13 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು 15 ವರ್ಷ.
ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ವಯಸ್ಸು
ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 25 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 87 ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೇ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
'ತೆಹ್ರಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 27.4 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 27.7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಿಯಾಗುವ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಫಲವತ್ತತೆ ದರ (Fertility Rate)
ಇರಾನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 2.08 ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ದರವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ದರದ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರಾನ್ ಇದೆ.
