ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸಮಾಜದ ದ್ವಿಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದೂ ಪಾಪವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸಮಾಜದ ದ್ವಿಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೇಣು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಮಹಿಳೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಪಾಪವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮರುಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ರೇಣು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸದೆ, ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹ ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಷಾದದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೇ?" ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೇಣು ಮರುಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂದು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.
"ನಾನು ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ"
ರೇಣು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಎಬಿಎನ್ ತೆಲುಗಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರೇಣು ಪವನ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು, "ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ನನ್ನ ವನವಾಸ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?'
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ವಿಷುಯಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್' ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಣು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಾಮನ 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ, "14 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಮನೂ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷಗಳು. ನನ್ನ ವನವಾಸ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, 'ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ವಿತ್ ಎನ್ಬಿಕೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂದಿನಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಪವನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪವನ್ ತಾನು ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ತಾನು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮದುವೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.