‘ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದರು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಏನಿದು ಮಾತು? ಈಗ್ಯಾಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೋಡಿ..
ಮೂರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ? ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ (Pawan Kalyan) ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದಂಪತಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ!
ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಚಾಟ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉತ್ತರವೇನು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ವಿಚಾರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ 1997ರಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧ ನಂತರ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2009ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ದಾಂಪತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 2012ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇದಾದ ನಂತರ 2013ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳೂ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀರಾಮನ ವನವಾಸವೂ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವನವಾಸ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಮೂರು ಮದುವೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.