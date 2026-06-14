ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ, ಶನಿಯಿಂದ ಕಂಟಕ ನಂತರ ರಾಜನಂತಹ ಜೀವನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಂತೆಯೇ, ಶನಿಯ ಕಂಟಕ ಧೈಯವು ಸಹ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 2027 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಂತೆಯೇ, ಶನಿಯ ಕಂಟಕ ಧೈಯವು ಸಹ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 2027 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಜೂನ್ 3, 2027 ರಂದು, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 3, 2027 ರಂದು, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಂಟಕ ಧೈಯ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ 'ಕಂಟಕ ಧೈಯ್ಯಾ'ದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಕಂಟಕ ಧೈಯ ಪ್ರಭಾವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಧೈಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಂಟಕ ಧೈಯ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಕಂಟಕ ಧೈಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಂಟಕ' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಂಟಕ' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮುಳ್ಳು, ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಕು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದಾಗ, ಅದನ್ನು 'ಕಂಟಕ ಧೈಯ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಂಟಕ ಧೈಯ' ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
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