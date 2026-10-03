ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಹೆತ್ತವರೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗು ಮಾರಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿ, ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಅದರ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮುಳುವಾಗಿ, ಅವರಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ!
ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು, ಆಗ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಆಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಗುವಿನ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಮಗುವನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದಾಗಲೇ ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಕುಂದವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಂದನಾ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಘಾಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ವಂದನಾ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌಶಲ್ಯ ಪವಾರ್ಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಕೌಶಲ್ಯಾ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸೀಮಾ ರೇಶ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಂದನಾಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಳು. ನಂತರ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸೀಮಾಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ನಡುವಿನ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರವು 3 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು, ಸುರೇಶ್ ಗುಂಟುಕಾ ಮತ್ತು ಉಮಾ ಖಟ್ಕಮ್ ಮಗುವನ್ನು ಮುಕುಂದವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಮಗುವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ, ಮಗುವನ್ನು 'ಸಕರ್' ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಕುಂದವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಪಿಐ) ವಿವೇಕ್ ಸೋನಾವಾನೆ, ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎಪಿಐ) ಹರೇಶ್ವರ್ ಘುಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಎಚ್ಸಿ) ಕೊಲ್ಹೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಎಚ್ಸಿ) ಕಾಳೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಪಿಸಿ) ಖೇಡ್ಕರ್, ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಬಿ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ (ಡಿಸಿಪಿ) ರತ್ನಾಕರ್ ನವಲೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ (ಎಸಿಪಿ) ಮನೀಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು.