ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೀಪಿಕಾ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ನಾಟಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್​ ಬರ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್​ ರಾವ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ (Amruthadhaare Serial)ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಟಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಡಬಲ್​ ರೋಲ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಆಗಿ ನಟಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ರಾಜೇಶ್​ ನಟರಂಗ (Rajesh Nataranga) ಮತ್ತು Chaya Singh ಇಬ್ಬರದ್ದೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮೀರಿಸುವ ನಟನೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಆರ್​ಪಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಇನ್ನೇನು ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಎನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಕೊಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್​ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರದೇ ಕೊನೆಗೆ ಜಾಳುಜಾಳಾಗುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗದೇ ಮುಂದೇನು ಮುಂದೇನು ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವಂತಿದೆ.

ಆದರೆ ಸದ್ಯ ದೀಪಿಕಾ, ಭೂಮಿಕಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್​ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಇವಳು ಭೂಮಿಕಾ ಅಲ್ಲಾ ಎನ್ನೋದು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಗೌತಮ್​ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರ ಮುಗೀತಾ?

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೌತಮ್​ನನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸೇಬಿಟ್ಟರಾ ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದೂ ಉಂಟು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರಾ, ಅವರು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಮೋಗಳ ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಉಂಟು.

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ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್‌ ರಾವ್‌ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್​ ನಟರಂಗ ಅವರೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು, ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್​ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಜೇಶ್​ ಅವರು, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ʻಕಲಾದ್ಯುತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ʼಅವರ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಷೋ ಇದಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೇಶ್​ ಅವರು ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಫಾರಿನ್​ಗೆ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸದ್ಯ ದೀಪಿಕಾ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.