ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಾರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಗೆಳತಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 657 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಲೂಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅದೂ ವಿವಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ಬಾರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ! ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಜಾ, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು... ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಸುಮಾರು 657 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಭವ್ ರಿಷಿ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಭವ್ ರಿಷಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮತ್ತು ಮೇ 8, 2025 ರಂದು, ಅವರು ಜೈಪುರದ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಜುಲೈ 5, 2025 ರಂದು, ಮುಂಬೈನ ಸೇಂಟ್ ರೆಗಿಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಷಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಆಮದು-ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದನು. ದಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಅರೋರಾಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಗೆ ಗೆಳತಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು
ಜುಲೈ 18, 2025 ರಂದು, ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮನೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ರಿಷಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ₹3.10 ಕೋಟಿ ನಗದು ಪಾವತಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ₹49 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಿಷಿ ಪಾವತಿಸಿದರು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹90 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹65 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಜನವರಿ 2, 2026 ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಿಷಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು ₹56 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಿ ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಿಷಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಡೀಗಢ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಜಿರಾಕ್ಪುರದ ಝಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರಿಷಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಯುಎಇ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಘಟಕ ನಿತಿನ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ 5 ರಿಂದ 6 ನೃತ್ಯಗಾರರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಸರಾಸರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ ₹2 ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿವೆ
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ತಾನು ರಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಂಡೀಗಢದ ನೊವೊಟೆಲ್, ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ ಮತ್ತು ಹಯಾತ್ನಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಅಂದಾಜ್, ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ಮೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಅವರು ಗೋವಾದ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಂಗಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಕಾವುಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ನಂತರ ಗುಂಪು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು, ರಿಷಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಅರುಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭುವನಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬುರ್ಜ್ ಅಲ್ ಅರಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ರಿಷಿ ಅವರನ್ನು ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಹೊಸ 4-BHK ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
ಝಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರಿಷಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನರ್ತಕರು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ 50:50 ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್, ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭುವನಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ಲಾ, ಅರುಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಂಕುರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಸಿಬಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತಹ 6-7 ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಿ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಾವಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಸಿಬಿಐಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ Z ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿಬಿಐ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಭವ್ ರಿಷಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗುರುದಿಂದ 5.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ದೇಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 18.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.