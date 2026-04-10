ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೋನಾಲಿಸಾಳ ವಿವಾಹವು ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಖಾರ್ಗೋನ್/ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ಏ.10): ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಎಂಬಾತನ ವಿವಾಹವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮೋನಾಲಿಸಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾರ್ಗೋನ್ ಪೊಲೀಸರು ಪೋಕ್ಸೋ (POCSO) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗವು (NCST) ಅಧಿಕೃತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮೋನಾಲಿಸಾ 2009 ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಜನಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ, 2 ತಿಂಗಳು, 12 ದಿನಗಳು. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಪರ್ಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೋನಾಲಿಸಾಳ ಪತಿ ಫರ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಪೋಕ್ಸೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಅಕ್ರಮ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಜಾಲ: ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವಿವಾಹವು ಕೇರಳದ ನೈನಾರ್ ದೇವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ದಂಪತಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತದನಂತರ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆಯು ನೀಡಿದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋನಾಲಿಸಾಳ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2008 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೊದಲಿನ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದನ್ನು ಆಯೋಗವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಕೀಲ ಪ್ರಥಮ್ ದುಬೆ ಅವರು, ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐ (PFI) ಸದಸ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಥನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವೇನು?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಡಿಜಿಪಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಡಿಜಿಪಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.