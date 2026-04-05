Dating app usage in Bengaluru: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ 'ಗ್ಲೀಡೆನ್' (Gleeden) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿವಾಹಿತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್?
ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನ 'ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್' ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ
ಇದು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿದು, ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆ ಇವರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರಗಳ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿ
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು (18%) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ (17%), ದೆಹಲಿ (11%), ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ (9%) ನಗರಗಳಿವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲದೆ ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ, ಸೂರತ್, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ 35% ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವುದು, ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾದ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಗೋಡೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸದಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜನರು ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಳ್ಳಿ-ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೀಡೆನ್ನ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಆಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ.