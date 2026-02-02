- Home
- Life
- Relationship
- Extra Marital Affairs: ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವು!
Extra Marital Affairs: ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವು!
Extra Marital Affairs Signs: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಕಡೆಗೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೊರತೆ
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೈಹಿಕ ಆಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅವಮಾನ ಎದುರಾದಾಗ ಅವರು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದಾಗ, ಆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪೆಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುವ ಮುಖ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೋನ್ ಬಚ್ಚಿಡುವುದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಡವಳಿಕೆ.
ಆ ಅನುಭವವು ವ್ಯಸನ
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೀಡುವ ಉತ್ಸಾಹ, ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಅನುಭವವು ವ್ಯಸನದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ, 'ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಆ ಸಂಬಂಧದೊಳಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 'ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?', 'ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ?' ಎಂಬಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಗಮನವು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಅಸ್ಥಿರ ಭಾವನೆ.
ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಮಾನಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಂದನೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು "ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ," "ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ," ಮತ್ತು "ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುವುದು ನಾವು ಜನರ ಆಂತರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.