Unconditional love of children: ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಣವೇ ಅಳತೆಗೋಲಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ತಂದೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಡಂಬರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನೇ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನೈಜ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು nm_facts_kannada ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೇನಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನೇ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬಲೂನುಗಳಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದರು. ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಬಾಲಬುದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನಗು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣದ ಬಲೂನುಗಳಿಗಿಂತ, ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಅಡಗಿತ್ತು.
ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಣ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ
ನಾವು ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ, ದುಬಾರಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಡಂಬರದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀಡಿದ ಆತ್ಮಾನಂದವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲಾರದು. ಹಣದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೂವು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಹಾರೈಕೆಯೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ 'ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೊರತು ಹಣದ ಚೀಲವಲ್ಲ' ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಪಾಠ
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಇರುವ ಅಲ್ಪ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಖೀ ಕುಟುಂಬದ ನೈಜ ಲಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಡತನವನ್ನು ಕೊರಗನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ — ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಜೀವನದ ಪರಮ ಸತ್ಯ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬದುಕಿನ ಸಂಭ್ರಮವಿರುವುದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಂಬರದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಜಯದ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬೇಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆಮ್ಲಜನಕವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮರಣೀಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.