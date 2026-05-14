Alia Bhatt Cannes 2026: ಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2026ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ 'ಕ್ಲಾಸಿ' ಉತ್ತರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 2026ರ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, "ದುಃಖವೇಕೆ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಈ ಉತ್ತರ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಗುರಿಯಾದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆಲಿಯಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಎಂತಹ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ, ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಆಲಿಯಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, "ದುಃಖವೇಕೆ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಉತ್ತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದರೆ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ಉತ್ತರ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಟ ಅಲಿ ಗೋನಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ವೈದ್ಯ ಕೂಡ ಆಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಅವರ 5 ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚರ್ಚೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಆಲಿಯಾ ಡಿಸೈನರ್ ತಮಾರಾ ರಾಲ್ಫ್ ಅವರ ಬ್ಲಶ್ ಪಿಂಕ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕೋರಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಭಾರತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಐವರಿ ಡ್ರೇಪ್ಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಎರಡನೇ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಲೋರಿಯಲ್ ವಿಶೇಷ ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು (Workfront)
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ‘ಅಲ್ಫಾ’ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ರೈಲ್ವೇ ಮೆನ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವ ರವೈಲ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಲಿಯಾ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ‘ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ 2026ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ನಂತರ ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.