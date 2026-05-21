ಏನಿದು ಮ್ಯಾಟರ್?

ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ (Rakesh Bedi) ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಗೀತದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Sukhbir Singh) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಗೋವಾದ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ "ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ತೂ ಮೇರಾ" (ನೀನು ನನ್ನ ಮಗು/ಮಗ ಇದ್ದಂತೆ) ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 'ಹೈ ಚಾಯ್' ಸಂಭ್ರಮ!

ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಸದ್ಯ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸವವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಇದು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಹೈ ಚಾಯ್'. ನಾನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸುಖ್ಬೀರ್" ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಸೌದಾ ಖರಾ ಖರಾ' ಕಿಕ್!

ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸುಖ್ಬೀರ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸುಖ್ಬೀರ್ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ "ದಿಲ್ ದೇನಾ ದಿಲ್ ಲೇನಾ... ಸೌದಾ ಖರಾ ಖರಾ..." ಎಂದು ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಸುಖ್ಬೀರ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ "ಅರೇ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ತೂ ಮೇರಾ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, "ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಲು ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ (ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ತೂ ಮೇರಾ)" ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿ ನಕ್ಕರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ?

ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರಿದ್ದಂತೆ. 'ಯೇ ಜೋ ಹೈ ಜಿಂದಗಿ', 'ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ' ಮತ್ತು 'ಯೆಸ್ ಬಾಸ್' ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ "ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ತೂ ಮೇರಾ" ಎಂಬ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

'ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾಂಗ್ರಾ' ಸುಖ್ಬೀರ್!

ಇನ್ನು ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಪಂಜಾಬಿ ಪಾಪ್ ಲೋಕದ ರಾಜ ಅಥವಾ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾಂಗ್ರಾ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸುಖ್ಬೀರ್, 'ಇಷ್ಕ್ ತೇರಾ ತಡ್ಪಾವೆ', 'ಗಲ್ ಬನ್ ಗಯಿ' ಮತ್ತು 'ಓ ಹೋ ಹೋ ಹೋ' ನಂತಹ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಇವರ ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೋವಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್‌ಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ "ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ತೂ ಮೇರಾ" ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.