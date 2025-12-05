ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗಂಟೆಯ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪುರುಷನು ಮಹಿಳೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
ಲಾಟ್ವಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಅಂತಹ ಪುರುಷನಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರು ತಾವು ಗಂಡನಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ
ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪುರುಷರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಡಾಲರ್ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ಗಂಡರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಪುರುಷರ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.