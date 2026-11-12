ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಳೆಯುವ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸುತಾರಾಂ ತರವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನುಡಿದಿದೆ.
‘ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೋಪದಡಿ ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತಿ, ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರೌರ್ಯ
ವೈವಾಹಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ದೂರುದಾರ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾನೂನಿನ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಪತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಂಬ ಏಕಮಾತ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳಿರಬೇಕು. ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ
ದೂರುದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯ್ಯುವುದು, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪತಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ದೂರುದಾರೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ರದ್ದತಿಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.