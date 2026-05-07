Instagram trap: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಹೇಗೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಎದುರಾದಾಗ ಆತ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾರಾಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೇ ಹೂಡಿದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಯದೇ ಬಂದು ಸಿಲುಕಿ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರಸೆ ತೋರಿಸಿದ ಗಂಡ
ನವಾಬಗಂಜ್ ನಿವಾಸಿ ಸೋನಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದ ಕಿಸುನದಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುದತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜಾ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸುಖವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪ್ರಭುದತ್ ವಿನಾಕಾರಣ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದನು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋನಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಆಕೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ಆ 'ಹುಡುಗಿ'?
ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸುಗೂಸನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಹಿಂದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಸೋನಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದಳು. ಆಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕಾಮ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭುದತ್, ಆಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದಿನವಿಡೀ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಮ ಸಲ್ಲಾಪದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಾಗಿದವು. ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪತಿ, ಆ ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದನು.
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೇಯಸಿಯಲ್ಲ!
ಪತಿಯ ಆಸೆಯಂತೆಯೇ ಮೇ 2 ರಂದು ದಾರಾಗಂಜ್ನ ನಾಗವಾಸುಕಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಭುದತ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಪ್ರೇಯಸಿ'ಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ಪತ್ನಿ ಸೋನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ತಾನು ಪತ್ನಿಯ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಾಗ ಆತ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ರಂಪಾಟ ಶುರುಮಾಡಿದನು. ಆತ ವಿವೇಚನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಸೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೈಲು ಪಾಲು
ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭುದತ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸೋನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಪತ್ನಿ ಸೋನಿ ನಡೆಸಿದ ಈ 'ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್' ಈಗ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.