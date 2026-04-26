ವಿದುರ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವಿದುರ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿದುರನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೌರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.
ವಿದುರನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮಹಾಪಾಪ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ತನ್ನ ವಿನಾಶವನ್ನು ತಾನೇ ಕೋರಿ ತಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಪತಿಯಾದವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿಯ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ, ಆತ ಆಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತೆ ಅರ್ಥ.
ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ವಿದುರನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಂಗಾರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದುರನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
