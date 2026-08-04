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- ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೂರವಾಗುವುದು ಖಚಿತ; ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜಗನ್ ರಾಮಾನುಜ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೂರವಾಗುವುದು ಖಚಿತ; ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜಗನ್ ರಾಮಾನುಜ
Vastu tips for happy married life ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜಗನ್ ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಮುರಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿತ್ರ
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಂಪತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ದುರಂತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಜನರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿ
ಕನ್ನಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಣ್ಣ
ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ, ಕೆನೆ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಮುಂತಾದ ಮೃದುವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ,
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
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