X ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ 'ಆದರ್ಶ ಪತ್ನಿ'ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಷರತ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರಿರಬಾರದು, 24x7 ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವೋ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ X ನಲ್ಲಿ @Only_OneRR ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಯಸುವ ಗುಣಗಳ ದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ಯುವಕ, "ಈ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬಾರದು, 5 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರ, 45 ಕೆಜಿ ತೂಕ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸಬಾರದು, ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರಿರಬಾರದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗೂ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತನ್ನ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅನೇಕರು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ನೀವು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾ, ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾ?

ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಹಲವರು ಸಂಬಂಧವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

24x7 ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಚರ್ಚೆ!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡುವಿನ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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