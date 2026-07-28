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- ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೊಂದಿರದ 2 ರಾಶಿ, ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ, ಹಣ, ಕೆಲಸ, ಪ್ರೀತಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೊಂದಿರದ 2 ರಾಶಿ, ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ, ಹಣ, ಕೆಲಸ, ಪ್ರೀತಿ
Shani vakri 2026 ಶನಿ ವಕ್ರಿ 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯನ್ನು "ಕರ್ಮಫಲದಾತ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಚಲನೆಯು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ಶನಿಯು ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ವಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 2 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 2 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಜುಲೈ 27, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು 138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಸಂಚಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಈ ಚಲನೆಯು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ.