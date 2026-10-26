ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೋವು ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿಯೆಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಜೋಡಿ, ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಆ ದೇವರಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಜೀವ ಹಿಂಡುವಂಥ ನರಗಳ ನೋವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ನೆರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳದೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಮಾತು, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನೋವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅದನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪತಿ
ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಋತುಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜಯ್ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ, "ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯಾದವಳು ನೀವು ಇನ್ನೇನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹೇಳಿ. ಪತಿಯಾದವ ಪತ್ನಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ನನಗಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವಾದರೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅಂಥವರೇ. ಅವನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು "ನಾನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪತಿಯಾದವ ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನೋದನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಅನುಭವ
ಇದೇ ವೇಳೆತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಟಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಾನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಂತಹ ವಿಷಯವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಮೂಳೆ ಮುರಿಯದ ಹೊರತು, ಮೂಳೆ ಮುರಿದ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.