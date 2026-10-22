ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಥವಾ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಲು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, "ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna), ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಹೌದು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು, ನಟರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಕಿನಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಏನನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಟರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, "ಅಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಹ ಸುಲಭವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
"ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು?
ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಜಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರದ, ಅವರ ವೇಷ ಭೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. . ಕೆಲವರು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.