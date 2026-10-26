ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜೋಡಿ. ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಪ್ಪಾ ಎಂದುಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂಥ ಸುಂದರ ಜೋಡಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯವೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇರುವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಗಾಸಿಪ್ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ. ನಟ ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯು ಶೂನ್ಯ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು (ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ) ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುರಿಮಳೆ
"ಆಘಾತಕಾರಿ! ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಬಂಧದ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ, "ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು "ವಿಚ್ಛೇದನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.