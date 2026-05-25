ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 70 ವರ್ಷದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. 11 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಕೈಲಾ ಭಟ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಯಸ್ಮೀನ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ನಿಕಾಹ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನಾಜ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಜ್ರೀನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಪಗಳು:
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಜ್ರೀನ್ ಅನೇಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. '1991ರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಾಹ್ ಆಗುವಾಗ ಖಲೀಲ್ ತಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ 8 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ (ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು). ಈಗ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಹರ್ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ:
ವಿವಾದದ ಅಸಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 'ಖಲೀಲನ ಆಸ್ತಿ' ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾಜ್ರೀನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಕಾಹ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಮೆಹರ್' ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಸ ಪತ್ನಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಗೂಂಡಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಜ್ರೀನ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಮದುವೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ:
ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಅವರು 3ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದ ಕಾರಣ ಆಕೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ 'ತಲಾಖ್' ಹೇಳಿ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮುಖ. 1995 ಮತ್ತು 2000ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂನಗರ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಸಮರ್ಥನೆ:
ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್, 'ಇದು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ. ನಾಜ್ರೀನ್ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 70ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕದನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.