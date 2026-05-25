ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು, ವರನು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರು ಮತ್ತು 5 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇಂದು ಎಷ್ಟೋ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣೇ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಳೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಡಿಮಾಂಡ್​ ಕೇಳಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮದ್ವೆನೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡಿದರೂ, ಸುರಸುಂದರ ಆಗಿದ್ರೂ ಯಾಕೋ ಮದುವೆಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳೋದು ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಮದುವೆನೂ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ, ಒಂದು ಡಜನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜನ ಮದುವೆ

ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ 70 ವರ್ಷ, ವಧುವಿಗೆ 20 ವರ್ಷ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೇಸ್​, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈಲಾ ಭಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಹಾಜಿ ಖಲೀಲ್​ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನಜ್ರೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

20ರ ಚೆಲುವೆ

ಆದರೆ ಈ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾರೂ ದೂರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೆದಿರುವುದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಕೀಮ್ ಬಾಬರ್ ಜಿಯಾ ಎಂಬ 70 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜನ ಮದುವೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥಾತ್​ 20ರ ಚೆಲುವೆಯ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಆಕೆ ಏನೂ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಹಕೀಮ್​ ಬಾಬಾ ಈಕೆಗೆ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ ಕಾರಿನ ಜೊತೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಿನ ಜೊತೆನೋ ಅಥ್ವಾ ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆನೋ ಅನ್ನೋದು ಕನ್​ಫ್ಯೂಸ್​ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಆದ್ರೂ, ಇದರ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಲೇ ಯುವಕರಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದುಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜ.

