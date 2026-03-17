‘ಲೇಝಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಬ್ಸ್’ ಎಂಬುದು ಜೆನ್ ಝೀ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದು ಸೋಮಾರಿತನವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇನು? ಏನೀ ಜೆನ್ ಝೀಯ ನವನವೀನ ಅವತಾರದ ಅರ್ಥ?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಹಸಲ್ ಕಲ್ಚರ್” (ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು) ಮತ್ತು “9ರಿಂದ 9” ಕೆಲಸವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ “ಲೇಝಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಬ್ಸ್”.
ಈ ಪದ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸೋಮಾರಿತನ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ Gen-Z, ತಮ್ಮ ಮನಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರರ್ಥ.
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು Gabrielle Judge ಎಂಬಾಕೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ, ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸವೇ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರುತು ಆಗಬಾರದು. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ರಿಮೋಟ್ ಕೆಲಸ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು; ಜೀವನವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬಾರದು” ಎಂಬುದೇ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ.
‘ಲೇಝಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಬ್’ ಎಂದರೆ ಏನು?
‘ಲೇಝಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಬ್’ ಎಂದರೆ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು.
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ?
1. ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒತ್ತಡ, ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜೀವನವನ್ನು ಇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಹೊಸ ಗುರುತು
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್”, “ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್” ಎಂಬುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು “ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನದೇ ಜೀವನ ಇದೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
3. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆ
COVID-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
‘ಲೇಝಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಬ್ಸ್’ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇವು:
ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ – ಸರಳ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ
ಪ್ರೂಫ್ರೀಡರ್ – ಬರಹದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು
ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ – ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ
ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ – ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಇಮೇಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡರೇಟರ್ – ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು
ಯುವಕರು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸೋಮಾರಿತನ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕರಿಯರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI (Artificial Intelligence) ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
“ಲೇಝಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಬ್ಸ್” ಎಂದರೆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಬೇಕು ಎಂಬ ಯುವಜನರ ಬೇಡಿಕೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಎಂದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ.