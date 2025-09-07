ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
Cookie Jarring Relationship: ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, "ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್" ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀವು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕೀ ಜಾರ್ ಇರುವಂತೆ - ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕುಕೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ "ಆರಾಮ ವಲಯ"ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 5 ಸಲಹೆಗಳು
1.ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವ ನೆಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳು/ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
2.ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
3.ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು
ಸಂಗಾತಿ ಯಾವಾಗಲೂ "ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
4.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಮನ
ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಗಮನ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.
5.ಹಲವಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ನ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೆನ್ ಝಡ್ Dating Trends; ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರವೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇಕೆ?
ಗಮನಿಸಿ- ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ FAQ
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಸಂಗಾತಿ ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧ. ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಕುಕೀ ಜಾರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದೇ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಯಲ್ ದಂಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ನೆಹರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ : 2.25 ಕೋಟಿ ರೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ