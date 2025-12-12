ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಲೀವಿಂಗ್ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ನನಗೆ ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಏಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲ
ನನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಯವೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಯ, ಮೂವಿ ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ 12ಗಂಟೆಗೆ ಮಲುಗುವುದು ನನಗೆ ಸರಿ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಬೇಗನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಔಷಧಿ ಪೆಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಆತ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ
ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು, ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ ಮನವಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
