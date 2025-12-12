Men cheating reasons: ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪುರುಷರು ಸಹ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪುರುಷರು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪುರುಷರು ಸಹ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳು
ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಶತ್ರು ಕೋಪ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪುರುಷರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೋಸವನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಸವು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನೋಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಬರುವ ದ್ರೋಹಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ.
ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ
ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸರಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೆಂಡತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಭಾವನೆ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಬಹುದು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು
ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರಣ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೇ ಪುರುಷರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಡವಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಹ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.