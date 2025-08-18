Live In Relationship ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.
ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಜೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅನುಭವ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾವನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
