Live In Relationship ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು  6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ

relationship Aug 18 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:freepik
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ರಚನೆ

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ  ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.  ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.

Image credits: pexels
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು

ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್  ಜೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Image credits: freepik
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ

ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧ  ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅನುಭವ ಸಿಗಲ್ಲ.

Image credits: Getty
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾವನೆ

ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾವನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
ಕಾನೂನು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: pexels
ಅಭದ್ರತೆ

ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty

