ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಠಿಣ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರವರೆಗೆ) ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಠಿಣ ನಿಗಾವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಈ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
142 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 123 ಪ್ರಕರಣ ಯಶಸ್ವಿ ತಡೆ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 19 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಮಾತ್ರ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವು 142 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 123 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
- 2024 ರಲ್ಲಿ — 275 ದೂರುಗಳು, 219 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಡೆ
- 2023 ರಲ್ಲಿ — 226 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 136 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಡೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಟಿ. ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
- 2024ರಲ್ಲಿ — 91 ಪ್ರಕರಣಗಳು
- 2023ರಲ್ಲಿ — 85 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಈ ವರ್ಷ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ) — ಕೇವಲ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಿಂದ ಈ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಜನವರಿ–ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ:
ಚಾಮರಾಜನಗರ — 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಕೊಡಗು — 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು — 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಹಾಸನ — 23 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 121 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 64 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ತಾಜಾ ಡೇಟಾ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದಿರು ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಿಗಾ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರ: 2023–2025 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,198 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2023 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,198 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿರುದ್ಧ 2,170 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 2,323 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಭಯ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಭಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆದೇ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.