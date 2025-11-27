Chanakya Niti: ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಮೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಬರೆದ 'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ' ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂದಿಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಸಹ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಬೇಗನೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ
ಚಾಣಕ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. "ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಇಂತಹ ಜನರನ್ನ ನಂಬುವುದು
ಹೊಗಳುವ ಜನರು ಮತ್ತು ವಂಚಿಸುವ ಜನರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸುವ ವಿಷಯ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನಂಬುವುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೂ ಅದು ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಜನರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು
ಕೋಪ, ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷ, ದುರಾಸೆ ಅಥವಾ ದುಃಖದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಸಹ ಭಾವನೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾವನೆಗಳು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ. ಅವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಇತರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಆತ್ಮವಂಚನೆಗೆ ಸಮಾನ.