ನೀವು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ
According to garuda purana keeping these 4 items before death straight to heaven ನೀವು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಮನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಗಂಗಾ ಜಲ
ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಗಂಗಾ ಜಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನೀರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ದೈವಿಕ ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹನಿ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವುದು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಹನದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮವು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದಂತಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದೇವತೆಯ ನಿಜವಾದ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಇಡಬೇಕು. ತಾಜಾ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಆತ್ಮವು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಸಹ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಮಲೋಕದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಆತ್ಮವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಬೆ
ದುರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು ಶುದ್ಧತೆಯ ಅಡಿಪಾಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದರ್ಭ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಾಪೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಇದನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಭ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಳ್ಳು
ಎಳ್ಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ. ಅವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ದಾನವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಂತಹ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಹಸ್ರನಾಮ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ 'ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ' ನಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ.ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ 'ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ' ನಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ.