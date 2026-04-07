Love drama of woman: ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಿ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟವರ್ ಏರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಾಡಿದ ಆಕೆಯನ್ನು, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರೇಮಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ 1.32 ಲಕ್ಷ ವೋಲ್ಟ್ ಟವರ್ ಏರಿದ ಯುವತಿ

ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬ, ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟವರ್ ಏರಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟವರ್ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡವೇಕಾಯ್ತು. ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯುವತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು 1.32 ಲಕ್ಷ ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿದಾಡುವ ಕರೆಂಟ್ ಟವರ್ ಏರಿ ಸಾಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು.

ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಟವರ್ ಏರಿ 9 ಗಂಟೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ

ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹ್ನಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಟವರ್ ಏರಿದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯುವತಿ ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಯುವಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟವರ್ ಏರಿದ ಯುವತಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟವರ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೇ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಟವರ್ ಏರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮಕ್ಕೂ ಕೂಡಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಟವರ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಯುವತಿಯ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೂ ಆಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಗಾಗ ಸಾಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು.

ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಲು ಖಾಕಿ ಪಡೆಯ ಭಾವುಕ ಮನವಿ

ಯುವತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದೇ ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ವಿಭಿನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕೆಗೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾರದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಗಳೇ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ:

ಮಗಳೇ ನೀನು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿರುವೆಯಾ, ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವೆ. ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಕೆಯೊಮದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ ಯುವತಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು.

ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವೆ ಎಂದ ಯುವತಿ; ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಸುಖಾಂತ್ಯ

ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 100 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. ಸಮಯ ಹೋದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಆತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಆಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟವರ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದಾಗಿ 4 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

